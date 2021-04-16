В Минздраве готовы к любому развитию событий по внедрению COVID-паспортов

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Электронная система Минздрава Украины готова к любым решениям по внедрению электронных паспортов вакцинации. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

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"В постоянном режиме специалисты Министерства здравоохранения вместе со специалистами Минцифры прорабатывают с европейскими партнерами, какие именно данные и каким образом его (паспорт вакцинации - ред.) будут вводить. Со своей стороны мы полностью готовы к любому развитию событий, потому что наша центральная компонента единой электронной системы готова к выгрузке любых данных. У нас есть все данные о вакцинации людей, все данные по заболеваемости, тестированию. Мы полностью готовы к любому развитию событий", - сказал Степанов.

Детали

По словам министра, в этом контексте Украина ждет финального решения от ЕС, в каком виде будет паспорт вакцинации.

Контекст

14 апреля страны Европейского Союза официально договорились ввести COVID-паспорта для взобновления путешествий за границу.

29 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации".

Добавим, в Украине зафиксировано уже 1,921 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, - 17,5 тысячи. В общем 432 817 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).