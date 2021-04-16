Кремль заявил, что Турцию "можно убедить в правильности" оккупации Крыма, но не Украины

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Россия со временем “способна убедить” Турцию в якобы правильности своей позиции по оккупации крымского полуострова. Москва также считает, что донести “то же самое до Украины вряд ли возможно”. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

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“Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия, — сказал он. — Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная”.

Детали

При этом Песков заявил, что отношения, которые Турция выстраивает с соседними странами, относятся к сфере суверенного права государства. “Что касается переговоров президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана и президента (Украины Владимира) Зеленского — это двусторонние отношения двух государств”, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков отрицательно ответил на вопрос, произошло ли в последние недели какие-либо “похолодание” в отношениях России с Турцией.

Контекст

Ранее в этом году Кремль уже выражал уверенность в том, что Турция со временем поймет якобы “правильность позиции России” по оккупации украинского Крыма. Аннексию Крыма Россией представитель Кремля назвал тогда “темой, которая относится к категории разногласий (РФ и Турции)”.

При этом он указал, что разногласия Москвы и Анкары по оккупированному Крыму не влияют на партнерские отношения двух стран.

В декабре 2020 года Кремль заявил, что Россия продолжит “терпеливо и последовательно доводить” до Турции свою позицию о якобы принадлежности аннексированного украинского Крыма, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию “Крымской платформы” — переговорной площадки по вопросам аннексированного Крыма. Ранее о создании такого формата для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова сообщили в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно заявлял, что Турция не признает аннексию Крыма Россией.

В частности это он сказал после недавней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 10 апреля этого года.