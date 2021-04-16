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Зеленский с женой прибыли во Францию

Зеленский с женой прибыли во Францию

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской начали рабочий визит во Францию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом во Францию", - сообщили в ОП.

Детали

На видео, опубликованном пресс-службой, Президент и первая леди сошли с трапа самолета. Делегация, встречавшая президентскую чету, вручила Елене Зеленской букет цветов.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой 16 апреля осуществляют рабочий визит во Французскую Республику. В рамках визита президент проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Также лидеры проведут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате. На переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Франция, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Елена Зеленская

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
Меркель Ангела
Меркель Ангела
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