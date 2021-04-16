Зеленский пригласил представителей итальянских политсил лично посетить Донбасс
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Представители итальянских политических сил должны лично посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия продолжающейся войны. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, передает УНН.
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“Должны делать больше для защиты нормального порядка в Европе и общих ценностей. Это же война не за территорию как таковую. Это давление на демократический строй на нашем континенте, это попытка лишить смысла принцип нерушимости границ в Европе и право народов самостоятельно определять свою судьбу. В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров в поддержке Украины”, — сказал Зеленский.
Детали
Так, он отметил, что Россия не прекращает попыток дестабилизации Украины, а через нее — и Европы, в том числе путем дезинформации, популяризации конспирологических теорий заговора, поддержки расколов в европейских обществах, попытки вмешиваться в выборы в разных странах, кибератак.
“Но наиболее циничным все же является то, что происходит на востоке Украины, поэтому я приглашаю представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия продолжающейся войны. Ожидаю также и на начало личных контактов с новым итальянским руководством с целью развития дальнейшего плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса. Украина и Италия имеют значительный неиспользованный потенциал и в наших экономических отношениях”, — сказал Президент.
Что было раньше
Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, Россия делает из Крыма и Донбасса худшую зону, чем Чернобыль.
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