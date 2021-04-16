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Зеленский: поведение Москвы может "вдохновить" и другие страны забрать у соседей часть территорий

Зеленский: поведение Москвы может "вдохновить" и другие страны забрать у соседей часть территорий

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Оккупация Россией крымского полуострова может вдохновить и другие страны забрать у соседей часть территорий. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, передает УНН.

Цитата

"Захват Крыма изменил очень много в жизни Европы - даже если не все европейцы осознают, какие изменения произошли. Оккупированный Крым стал источником опасности для всего региона Черного моря. До 2014 года в Крыму не было политических репрессий или преследований по религиозному признаку, там не было масштабных экологических катастроф, там не было угрозы размещения ядерного оружия. Все это теперь там есть - из-за российской оккупации. Более того, поведение Москвы может вдохновить и другие страны забрать у соседей часть территорий", - заявил глава государства.

Что было раньше

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, для Крыма и Донбасса нет будущего без Украины.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля с рабочим визитом во Французскую Республику - для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Также лидеры проведут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате. На переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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