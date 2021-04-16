ЕС об ограничении Россией свободы судоходства в Черном море: мы анализируем ситуацию
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море. Об этом на брифинге в пятницу заявил представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано, передает УНН.
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“ЕС совершенно ясно и твердо заявляет о поддержке, которую мы оказываем Украине, ее суверенитету и территориальной целостности. Поэтому мы поддерживаем Украину. Что касается заявления России, мы это приняли к сведению, мы анализируем ситуацию”, — сказал представитель ЕС.
Детали
По словам Стано, высокопоставленный представитель ЕС Жозеп Боррель будет обсуждать этот вопрос в понедельник на Совете министров иностранных дел ЕС.
Отметим, что участие в мероприятии примет украинский министр Дмитрий Кулеба.
“Все аспекты этого события будут приняты во внимание и обсуждены министрами иностранных дел и верховным представителем. После этого обсуждения у нас будет твердая и четкая позиция в масштабах всего ЕС”, — добавил Стано.
Что было ранее
Российская Федерация на этой неделе объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных суден других стран под предлогом военных учений.
В МИД Украины заявили, что действия РФ являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.