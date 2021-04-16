АМКУ начал рассмотрение дел против "ПриватБанка" и "Ощадбанка"

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дел против АО КБ “ПриватБанк” и АО “Ощадбанк”. Их подозревают в установлении завышенной комиссии за эквайринг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

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“15 апреля 2021 года Антимонопольный комитет Украины начал дела против АО КБ „ПриватБанк“ и АО „Ощадбанк“ по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг эквайринга”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что АМКУ уже некоторое время проводит детальное исследование рынка эквайринговых услуг, в том числе — в части установления размера одной из составляющих этих услуг — ставки интерчендж. В ходе этого исследования Комитетом обнаружено, в частности, несоответствие действий определенных участников рынка законодательству о защите экономической конкуренции путем установления завышенной комиссии за услуги эквайринга.

Так, осуществлять безналичные расчеты за товары потребителям позволяет услуга эквайринга. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств, торговец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.

Сообщается, что с этой целью торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Условиями договора между банком-эквайером и торговцем предусмотрена уплата последним услуги эквайринга.

“В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускают платежные карточки) межбанковскую комиссию — интерчендж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но различен для типа карты, вида деятельности торговца и т.д.). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент”, — отмечается в сообщении.

В АМКУ отмечают, что если банк-эмитент и банк-эквайер — один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать к тарифу по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчендж.

В течение 2018-2020 годов услуги эквайринга предоставляли около 30 банков, то есть отечественный рынок потенциально конкурентным.

“Однако, именно АО КБ „ПриватБанк“ и АО „Ощадбанк“ имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков”, — информирует АМКУ.

Отмечается, что такое положение АО “Ощадбанк” и АО КБ “ПриватБанк” имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) на рынке услуг эквайринга. Окончательное определение Комитетом положения ответчиков по делам (в частности, это — единоличная или коллективная монополия) будет определенно в ходе соответствующего расследования.

Сообщается, что сейчас уже известно, что АО “Ощадбанк” и АО КБ “ПриватБанк” устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчендж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги.

“Указанное имело следствием установление завышенных тарифов за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения. Такие действия субъектов, имеющих структурные признаки монопольного (доминирующего) положения были расценены Комитетом как возможное нарушение конкурентного законодательства. Окончательные выводы — впереди”, — говорится в сообщении.

Кроме того, председатель постоянной делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в своем Telegram-канале комментируя начало рассмотрения дел, напомнила, что в странах Европейского союза указанный размер комиссии интерчейндж ограничен на законодательном уровне и составляет не более 0,3% от каждой транзакции осуществленной с помощью платежной карточки (соответствующие ограничения установлены Регламентом 2015/751 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2015 года о межбанковских комиссионные сборы за платежные операции).

“Этому Регламенту предшествовало именно антимонопольное расследование Комиссии ЕС против крупнейших двух банковских операторов Visa и MasterCard, которое завершилось мировым соглашением о принятии такого Регламента. В 2008 году после полномасштабного расследования, которое грозило обоим крупнейшим платежным системам огромным штрафом, Visa и Mastercard договорились с ЕК уменьшить свою комиссию в 0,2%”, — написала Мезенцева.

Дополнение

2 апреля, ряд банков и платежные системы выступили с открытым обращением к властным институтам об изменениях в формировании тарифов по обслуживанию эквайринга — то есть платежей по пластиковым картам.

Напомним, 19 февраля 2021 года в Верховной Раде в первом чтении поддержали проект закона № 4364 о платежных услугах. Им предлагается ввести ряд правил работы платежных услуг в Украине, а ко второму чтению может появиться и норма об ограничении государством комиссии за платежи, осуществленные карточками. Речь идет о начальном снижении до 1%, а до 2023 года — до 0,5-0,75%.