Поверенный в делах США: если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно по Украине, это будет иметь последствия

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Руководство США четко заявил, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно в отношении Украины, это будет иметь последствия. Об этом сказала временная поверенная в делах США Кристина Квин на церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове, передает УНН.

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“Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей политике по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальными водами. Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия”, — цитирует слова Квин американское посольство.

Детали

По словам временного поверенного, США и союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко обеспокоены эскалацией у границы с Украиной и на территории оккупированного Крыма.

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“В дополнение к этому провокационному скоплению войск, правительство России продолжает проводить дезинформационную кампанию, фальшиво заявляя, что Украина нагнетает напряженность. Хочу четко заявить — моя команда в посольстве США и я знаем из первых рук: Украина не делала и не делает провокационных действий против России. На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России. Но на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и украинские вооруженные силы 2021 года значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году”, — отметила дипломат.

Что было раньше

Заметим, что накануне во время выступления в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным “настоятельно призвал собеседника отказаться от любых военных действий” в Украине.