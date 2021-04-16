Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Стерненко на 23 апреля
Сергей Стерненко
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Одесский апелляционный суд отложил на 23 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на приговор активисту Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении человека. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Рассмотрение моей апелляции отложили на 23 апреля в 12:00", - написал Стерненко.
Детали
Так, суд сегодня начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении человека.
Суд запретил проводить трансляцию заседания.
Добавим, что сегодня, 16 апреля, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Одесском апелляционном суде.
Что было раньше
Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.
Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.
Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненко из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
Дополнение
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Отметим, что первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.
24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.
Позже производство по нападениям на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.