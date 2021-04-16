Заседание советников лидеров "нормандской четверки" запланировано на 19 апреля - Зеленский

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Заседание советников лидеров "нормандской четверки" запланировано на 19 апреля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже, передает корреспондент УНН.

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"Мы приближаемся к следующему заседанию "нормандской четверки". Думаю оно возможно. 19 числа этого месяца будет заседание советников "нормандской четверки". Будет обсуждаться ряд вопросов. В первую очередь кластеры, разработанные Францией и Германией ... Все четыре страны подготовят приложения к кластерам, с чем согласен, с чем нет. Это кластеры в минских соглашениях. Хочется верить, что будет результат", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Президент Франции Эммануэль Макрон может сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, ведь на сегодня "со здоровьем формата есть проблемы".

Сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.



Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

