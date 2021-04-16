Зеленский: Путин не подключался во время переговоров с Макроном и Меркель

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент России Владимир Путин не подключался во время переговоров с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Париже, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы проговорили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, режим прекращения огня, который действовал с 20 июля и действовал очень неплохо, но где-то со второй половины декабря мы увидели осложнения ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории... Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрону, а потом и госпоже Меркель", - сказал Зеленский.

На вопрос, что бы он сказал Путину, если бы он присоединился к разговору, Зеленский ответил:

"Подключения Путина не было, поэтому мне сложно ответить, что бы я ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос безопасности ситуации на Востоке Украины и деоккупации наших территорий - именно такие вопросы решаются на встречах ("нормандской четверки" - ред)".

Дополнение

Зеленский заявил, что заседание советников лидеров "нормандской четверки" запланировано на 19 апреля.

В Париже состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.