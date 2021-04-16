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Верещук: парламент будет контролировать питание военнослужащих

Верещук: парламент будет контролировать питание военнослужащих

Ирина Верещук

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинцы могут жаловаться на питание военнослужащих народным депутатам. Нардепы будут контролировать питание военнослужащих. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"Относительно питания - действительно, проблема есть, ее никто не скрывает. Мы на Комитете это рассматривали, заслушали руководство МОУ, ответственное за это направление. Просим людей: если есть сообщения и факты о том, что действительно питания в войсках или на передовой, полигонах находится в неудовлетворительном состоянии - пожалуйста сигнализируйте к нам - мы будем решать вопросы", - сказала она.

Детали

Также Верещук анонсировала рассмотрение профильным Комитетом проекта оборонного заказа на 2021 год.

"ГОЗ (государственный оборонный заказ - ред.) поступил в комитет и мы завтра (сегодня, 16 апреля, - ред.) после заседания в парламенте начинаем слушать ГОЗ. И будем делать это до упора, сколько нужно. И я думаю, что до понедельника мы этот вопрос решим", - рассказала нардеп.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021-2022 годы".

Источник: УНН
Теги: Украина, военные, питание
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