ООС: боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центре штаба ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а у Песок - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

15 апреля было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.