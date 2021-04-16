Верещук призвала не вдаваться в публичные обсуждения российской агрессии тем, кто в этом ничего не понимает

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук призвала политиков и экспертов не спекулировать на теме войны. Об этом она написала в своем FB, передает УНН.

Цитата:

"Давайте не забывать, что нас смотрят/читают тысячи или даже миллионы наших граждан. Иногда то, что и как мы публично говорим, может способствовать враждебным попыткам в информационном пространстве. Например, не обязательно смаковать какие-то детали в отношении российских сил и вооружений", - написала она.

Также нардеп считает неуместными публичные обсуждения возможных сценариев развития событий.

"Все это предмет разговора для специалистов и между специалистами. В общем медийном пространстве такие вещи могут неверно восприниматься гражданами, и поэтому искажать их представления о текущей ситуации и нашем оборонном потенциале", - резюмировала Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина нуждается в поддержке НАТО в противодействии РФ.



