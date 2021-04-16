Зеленский о встрече Байдена и Путина: когда есть диалог, пушки молчат

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможная встреча президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина будет правильным решением. По его мнению, когда есть такой диалог, пушки молчат. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Париже, передает корреспондент УНН.

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"О предложения президента Байдена встретиться с президентом Путиным в третьей стране. Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя и это очень важно в любом вопросе, когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат. Поэтому это могло бы решить некоторые вопросы, так как диалог между этими странами должен быть. Потому что иногда когда такие великие державы не разговаривают, то страдают другие, и поверьте нам, мы это понимаем", - рассказал Зеленский.

По его словам, если на этой встрече будет подниматься вопрос Украины, то такое обсуждение не будет предметным.

"Это еще раз будет показывать, что большим странам по размеру кажется, что все вращается вокруг них, но мир гораздо больше", - добавил Президент.

Дополнение

Президент Финляндии Саули Ниинисте предложил Финляндию в качестве принимающей страны для возможной встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Отметим также, что на этой неделе президент Финляндии Саули Ниинисте и президент России Владимир Путин обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на российско-украинской границе.

Позже Ниинисте созвонился с президентом Зеленским.

Контекст

На этой неделе Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.

Также в Белом доме сообщили, что американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу.

Выступая с заявлением для прессы накануне Байден заявил, что предложил провести встречу в формате саммита в Европе летом этого года.