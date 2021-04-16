С начала года погибло 30 украинских воинов - Зеленский

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Донбассе с начала года погибли 30 украинских военных. Большинство из них погибли от прицельного враждебного снайперского огня. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже, передает корреспондент УНН.

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"Мы видим обострение ситуации, 30 человек только в этом году погибли, украинских военных. Большинство из них погибли не из-за случайности выстрелов, о чем говорят боевики или говорят какие-то представители российской власти. Большинство этих убийств было сделано из-за снайперского огня, снайперский огонь велся прицельно", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последнее время на Донбассе активизировались вражеские снайперы.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.