В Кабмине хотят назначить председателя Офиса евроинтеграции, которого не было последние 1,5 года

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вице-премьер-министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поручила объявить и провести конкурс на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Евроинтеграционного портала.

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“Своевременная и результативная интеграция Украины с ЕС и НАТО требует слаженной работы специалистов по разным направлениям. Критически важная часть этой работы возложена на Правительственный офис — от экспертизы всех проектов нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС до координации процесса адаптации законодательства. Около двух лет Правительственный офис чрезвычайно нуждается в доукомплектации штата, и, особенно, избрание сильного менеджера на должность генерального директора”, - сказала Стефанишина.

Стефанишина отметила, что при отсутствии аналогичных по функциям государственных структур или министерства, институционально состоятельный Правительственный офис является едва ли не важнейшей опорой для работы всей правительственной команды, особенно ее, как Вице-премьера.

“А также основой реализации моих задач по всесторонней координации нашего европейского и евроатлантического движения”, — добавила Стефанишина.

Также сообщается, что правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Украины осуществляет организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности Кабинета Министров Украины в сфере европейской и евроатлантической интеграции. С 2019 года должность генерального директора Правительственного офиса остается вакантной, как и значительная часть должностей государственных экспертов.

Дополнение

4 марта этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы, повторно проголосованый в Верховной Раде после вето главы государства из-за вопроса полномочий исполняющего обязанности министра.

Напомним, Стефанишина занимала должность гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Она покинула этот пост осенью 2019 года, а объявленный правительством кадровый конкурс не дал результата. А в января 2020 года свой пост покинула и.о руководителя офиса Юлия Горячая.