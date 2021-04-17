В Крыму оккупанты незаконно лишили свободы более ста человек – правозащитники

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на конец марта 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования во временно оккупированном Крыму. Об этом свидетельствует мониторинговый обзор Крымской правозащитной группы ситуации с правами человека в Крыму за март 2021 года, опубликованный 16 апреля, передает УНН.

Цитата

“В марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по „делу крымских мусульман“, — 74 человека. Еще пять человек ограничены в перемещении: трое находятся под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, двое — под домашним арестом”, — говорится в обзоре.

Детали

Сообщается, что фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины.

“Кроме того, на конец марта в заключении находятся 16 человек (включая Владислава Есипенко) по “делу украинских диверсантов”, которых ФСБ РФ при задержании обвинила “в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже”, — отмечается в обзоре.

Также на конец марта по обвинению в участии в батальоне Номана Челебиджихана лишены свободы шесть человек.

“Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч.2 ст.208 Уголовного кодекса РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили о своем участии в „Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана“. Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма”, — говорится в обзоре.

По данным Крымской правозащитной группы, на конец марта 2021 года в рамках преследования “Свидетелей Иеговы” в Крыму были лишены свободы пять человек, еще четверо ограничены в перемещении: трое находятся под домашним арестом, один — под подпиской о невыезде.

Также в обзоре говорится о том, что, по информации Крымской правозащитной группы, к журналисту Есипенко, задержанному 10 марта 2021 года, сотрудники ФСБ применяли пытки (удары электрическим током и удушение полиэтиленовым пакетом) с целью получения необходимых следствию признательных показаний.

Дополнение

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенка на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, в которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель. 16 марта ФСБ заявила, что Есипенка задержали , “чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб”. А также, что он собирал информацию “о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения” по заказу Службы внешней разведки Украины.

Президент “Радио Свобода” Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крим.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

Также ранее говорилось, что адвокат Алексей Ладин сообщил подробности Есипенко рассказал на суде 6 апреля в Симферополе о пытках после задержания. Так, по его словам, после задержания журналиста “двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством”. В первые дни после сотрудники ФСБ России незаконно отобрали у него слюну для проведения биологической экспертизы.



Кроме того, Ладин утверждает, что сотрудник ФСБ Крыма угрожает убийством Есипенку в случае отказа от показаний, данных журналистом под пытками.