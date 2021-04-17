Россия высылает украинского консула, ранее задержанного ФСБ

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Россия заявила о нежелательности прибывания на ее территории украинского консулу, ранее задержанного ФСБ якобы за получение закрытой информации. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает УНН.

Детали

В МИД РФ, в связи с инцидентом с консулом, был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации.

“С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля сего года”, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Контекст

ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломат задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Через несколько часов дипломат был отпущен и находился в консульстве.

В российской спецслужбе добавили, что у украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Украинский внешнеполитическое ведомство заявило о подготовке зеркальных мер.