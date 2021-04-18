Британские корабли отправятся в Черное море - Times

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным газеты, речь идет о миноносцы типа 45 и фрегаты типа 23. Корабли отделятся от авианосной ударной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и направятся в Черное море через пролив Босфор.

Контекст

Издание пишет, что размещение кораблей у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО после того, как США отменили проход своих кораблей в Черное море, чтобы не создавать дополнительной напряженности в регионе.

Напомним