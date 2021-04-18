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Британские корабли отправятся в Черное море - Times

Британские корабли отправятся в Черное море - Times

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным газеты, речь идет о миноносцы типа 45 и фрегаты типа 23. Корабли отделятся от авианосной ударной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и направятся в Черное море через пролив Босфор.

Контекст

Издание пишет, что размещение кораблей у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО после того, как США отменили проход своих кораблей в Черное море, чтобы не создавать дополнительной напряженности в регионе.

Напомним

Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб.

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Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели в октябре 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море.

Источник: УНН
Теги: Россия, Черное море, корабль, Черноморский флот РФ
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