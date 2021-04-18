"Хорошо знаем методы РФ": Кулеба заявил о поддержке действий Чехии по "делу Врбетице"

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

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"Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ. Такие преступления не должны оставаться без наказания", - написал Кулеба.

Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастности России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ. Такие преступления не должны оставаться без наказания. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2021

Что произошло

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице Злинского края в 2014 году. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.

МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов.

Полиция Чехии объявила в розыск вероятных сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее российское ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Этих же лиц британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла. Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.

16 октября 2014 года взорвался склад № 16 в Врбетице Злинского края, второй склад № 12 - 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы остравской компанией Imex Group.