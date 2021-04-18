Макрон: Запад не согласится с новыми военными операциями на украинской территории

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной, подчеркнув, что существующий уровень напряженности, с его точки зрения, контрпродуктивен. Соответствующее заявление французский лидер сделал в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье, передает УНН.

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“Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся в настоящее время ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы”, — сказал он. “Мы сейчас хотим политического процесса, чтобы решать вопросы с некоторыми украинскими регионами”, — добавил Макрон.

“Я определенно выступаю за дискуссию с Россией, за открытую, спокойную и уважительную дискуссию с Россией”, — подчеркнул французский президент.

“Мы должны активизировать дипломатическое взаимодействие, и США, Европа, все мы должны занять очень четкую позицию в отношении России. Мы никогда не примем новую военную операцию на украинской территории, и нам надо найти способ внушать уверенность в этом”, — считает Макрон.

Напомним

Макрон также заявлял, что для России нужно определить красные линии, по которым она не должна переступать.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что Франция привержена урегулированию кризиса на востоке Украины в рамках “нормандского формата” и ожидает сигналов от России к снижению напряженности в этом регионе.