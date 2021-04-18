Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,98 0,0191  EUR: 33,53 0,0634 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Хорошая неделя для Тельцов, работающих в СМИ и Раков-айтишников: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака
Хорошая неделя для Тельцов, работающих в СМИ и Раков-айтишников: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
59745

Макрон: Запад не согласится с новыми военными операциями на украинской территории

Макрон: Запад не согласится с новыми военными операциями на украинской территории

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной, подчеркнув, что существующий уровень напряженности, с его точки зрения, контрпродуктивен. Соответствующее заявление французский лидер сделал в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся в настоящее время ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы”, — сказал он. “Мы сейчас хотим политического процесса, чтобы решать вопросы с некоторыми украинскими регионами”, — добавил Макрон.

“Я определенно выступаю за дискуссию с Россией, за открытую, спокойную и уважительную дискуссию с Россией”, — подчеркнул французский президент.

“Мы должны активизировать дипломатическое взаимодействие, и США, Европа, все мы должны занять очень четкую позицию в отношении России. Мы никогда не примем новую военную операцию на украинской территории, и нам надо найти способ внушать уверенность в этом”, — считает Макрон.

Напомним

Макрон также заявлял, что для России нужно определить красные линии, по которым она не должна переступать.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что Франция привержена урегулированию кризиса на востоке Украины в рамках “нормандского формата” и ожидает сигналов от России к снижению напряженности в этом регионе.

В частности, стало известно, что Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В Париже 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Путин не подключался при переговоров с Макроном и Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыму.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
Вернуться к списку
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.