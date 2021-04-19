Сегодня советники "нормандской четверки" обсудят подготовку саммита лидеров государств
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня, 19 апреля, запланировано заседание советников лидеров "нормандской четверки". Об этом после встречи со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже, передает УНН.
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“Мы приближаемся к следующему заседанию „нормандской четверки“. Думаю оно возможно. 19 числа этого месяца будет заседание советников „нормандской четверки“. Будет обсуждаться ряд вопросов. В первую очередь кластеры, разработанные Францией и Германией ... Все четыре страны подготовят приложения к кластерам, с чем согласен, с чем нет. Это кластеры в минских сделках. Хочется верить, что будет результат”, — рассказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский заявил, что Президент Франции Эммануэль Макрон может сделать “искусственное дыхание” нормандскому формату, ведь на сегодня “со здоровьем формата есть проблемы”.
Сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.
Контекст
Переговоры состоятся после того, как лидеры Украины, Франции и Германии на прошлой неделе призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму на фоне беспокойства относительно намерений Москвы.
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.