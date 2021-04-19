Госкосмос назвал стоимость запуска украинского спутника компанией SpaceX

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Запуск украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)" американской компанией SpaceX обойдется в примерно 2 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные председателя Госкосмоса Владимира Тафтая сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Председатель Госкосмоса Владимир Тафтай назвал конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску нашего спутника "Сич 2-30 (2-1)" - 1,99 миллиона долларов. Планируют запустить к концу 2021 года", - написала Василевская-Смаглюк.

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По словам нардепа, предыдущая украинская разработка космический спутник "Лыбидь" сохраняется в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске. На его создание Украина взяла кредит 292 млн евро, который выплачивала в течение 10 лет. "А в 2014 году работники НАБУ обнаружили, что часть этих средств разворована чиновниками "Укркосмоса", - напомнила она.

Что было ранее

Прямые переговоры со SpaceX начались в декабре. Позже в парламенте сообщили, что американская компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1".

После этого Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании создания космической системы "Сич-2-1".

Также УНН сообщал, что Государственное космическое агентство 18 января этого года подписало договор о неразглашении для продолжения последующего сотрудничества со SpaceX. Сейчас идет согласование технических особенностей запуска спутника "Сич-2-1" со SpaceX. Место запуска носителя с украинским спутником (местоположение космодрома) будет определено после переговоров со SpaceX.

О спутнике

Разработку спутника "Сич 2-30 (2-1)" было начато в 2013 году и он должен был быть запущен в 2017 году, однако, он продолжает находиться на территории КБ "Южное".