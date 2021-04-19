В ПАСЕ вынесут вопрос эскалации РФ на украинской границе

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во вторник Генеральному Секретарю Совета Европы поставят вопрос эскалации на нашей границе, которую осуществляет Россия. Об этом написала в Telegram-канале председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

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“Как только удалось продвинуть вопрос эскалации на нашей границе, которую осуществляет Россия — вопрос будет ставить председатель политической группы (к которой я принадлежу господин Почей, Польша) Генеральному Секретарю Совета Европы! Это будет во Вт 15:30-16:00 по Киеву”, — написала Мезенцева.

Детали

Мезенцева сообщала в своем Facebook сказать, что сегодня состоится заседание политических групп.

“Я буду, как член группы Европейской народной партии, а также и другие коллеги из делегации в своих группах будут поднимать вопрос: увеличение присутствия российских войск на границе с Украиной, инициативу Крымская платформа, а также приглашение представителей каждой из политических групп ПАСЕ в Украину для осуществления ознакомительного визита, в т.ч. на Донбасс”, — отмечала нардеп.



Стоит заметить также, что Европейская народная партия сегодня отдельно опубликовала заявление по Украине с требованием провести в ПАСЕ парламентские дебаты на пленарном заседании на следующей неделе по текущему наращиванию российских военных на украинской границе.



Справка

Во французском Страсбурге в понедельник, 19 апреля, стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в гибридном формате.



На сессии запланировано выступление канцлера Германии Ангелы Меркель и государственного министра по делам Европы МИД ФРГ Михаэля Рота. Также предусмотрено выступление председателя Европейского парламента Давида Сассоли, президента Республики Молдова Майи Санду и Генерального секретаря организации Марии Пейчинович-Бурич.

Также ожидается, что свой годовой отчет 2020 года представит Комиссар по правам человека Дуня Миятович.