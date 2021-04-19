Зеленский: в Украине планируют создать самую современную лабораторию для разработки вакцин

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить самую современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств, сообщает УНН.

Детали

Во время селекторного совещания при обсуждении третьей волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19 Президент Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить самую современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

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"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - отметил Президент.

Что было ранее

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует восстанавливать производство всех вакцин в Украине. Необходимость этого стала очевидной в связи с ситуацией, когда многие страны в условиях дефицита стали ограничивать экспорт вакцин от COVID-19 в интересах собственного населения.

"Именно поэтому мы хотим восстановить производство вакцин. Мы не говорим сейчас о COVID-19, мы говорим о других вакцинах, потому что это вопрос национальной безопасности, когда у нас есть собственное производство", - отметил Степанов.

Напомним, эксперты также считают, что вопрос внутреннего производства вакцин важен в контексте национальной биобезопасности и имеет определенные экономические выгоды.