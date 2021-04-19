Глава Окружного админсуда Вовк судится в ЕСПЧ с Украиной из-за разглашения НАБУ материалов следствия - СМИ

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Глава Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павел Вовк подал жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает “Капитал”, ссылаясь на копию официального документа ЕСПЧ, передает УНН.

Детали

Согласно размещенной на сайте издания копии официального документа ЕСПЧ, делу “Павел Вовк против Украины” присвоен номер 54353/20. Заявление было подано 13 января 2021 года.

В обнародованном заявлении Павел Вовк утверждает, что с 2016 года у него, как у председателя ОАСК, были разногласия, а в последнее время и открытая конфронтация с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

При этом он отмечает, что НАБУ организовало против него общественную кампанию, используя материалы уголовных дел для собственного пиара и для очернения Вовка.

В частности, в июле 2019 года НАБУ опубликовало на своем сайте информацию о находящемся на рассмотрении уголовном деле против Павла Вовка, включая записи разговоров, полученные в результате негласного наблюдения. При этом публикация сопровождалась комментариями, объясняющими обстоятельства инкриминируемых правонарушений таким образом, как будто обвинения НАБУ основывались на уже доказанных фактах.

Подобная публикация появилась в июле 2020 года.

Глава Окружного админсуда жалуется на то, что данные заявления НАБУ, основанные на недоказанных обвинениях, нарушили его презумпцию невиновности. Он также утверждает, что указанные публикации нарушили право на уважение к его частной жизни и повредили его репутации.

Вовк считает, что в Украине у него нет эффективных средств правовой защиты от подобных действий НАБУ.

Однако, по его мнению, целью НАБУ было не информирование общественности, а именно нанесение ущерба его репутации, давление на судебную систему и создание имиджа НАБУ как эффективного органа.

В связи с началом рассмотрения, ЕСПЧ направил несколько вопросов сторонам дела, на которые они должны дать ответ. По сути, речь идет о том, что Павел Вовк и НАБУ должны дать свои комментарии к материалам дела.

Когда именно будет вынесен вердикт по делу, не сообщается.

Контекст

17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствие установило, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

17 марта 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что продлила еще до года следствие по делу главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.