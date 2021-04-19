Штурм и десантирование из воды: Авакову показали, как будет действовать КОРД в случае захвата берегового сооружения
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр внутренних дел, во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения, заявил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины. Как сообщили в МВД, во время инспекции министру продемонстрировали действия спецподразделения КОРД в случае захвата береговой сооружения, передает УНН.
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"Сегодня мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка "Азов", а также посмотрим на работу береговых служб системы МВД. Поскольку побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины", - сказал Аваков.
Детали
Министр подчеркнул, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач.
Также по словам Авакова, в ходе проверки было выявлено необходимость ряда административных решений точки зрения обеспечения, как материального, так и военно-технического.
"Такие решения мы примем на уровне Кабинета министров и СНБО и будем на 100% готовы к выполнению задач. Начиная с 2014 года - мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий", - сказал он.
Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которое было в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.
"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Арсен Аваков.
Министру внутренних дел также продемонстрировали действия спецподразделения КОРД в случае захвата берегового сооружения - его штурм и захват злоумышленников путем десантирования из воды.
Справка
На выполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, 19 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД.