В Украине может появиться медицинский омбудсмен
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Народные депутаты подали на регистрацию законопроект об уполномоченном правительства по медицинским вопросам. Об этом сообщила народный депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, передает УНН.
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“Сегодня мы с Оксаной Дмитриевой и Дмитрием Разумковым подали на регистрацию важный законопроект об уполномоченном правительства по медицинским вопросам”, — написала Василевская-Смаглюк.
Она сообщила, что как депутат-мажоритарщик получает многочисленные жалобы пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание.
“Так же часто слышу от врачей, что их права нарушаются. Часто между пациентом и врачем нету медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи — свою репутацию”, — отметила Василевская-Смаглюк.
По ее словам, целью законопроекта является реализация государственного контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.
Так, Уполномоченный по медицинским вопросам:
- может быть назначен гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет, владеющий государственным языком, имеет высокие моральные качества, высшее юридическое или высшее медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживает в Украине;
- назначается Кабинетом Министров Украины по результатам конкурса, проводимого независимой конкурсной комиссией по избранию Уполномоченного;
- уполномоченный не является государственным служащим.
Василевская-Смаглюк отметила, что основными задачами Уполномоченного являются:
- контроль за реализацией права каждого на охрану здоровья;
- контроль за реализацией прав пациентов;
- контроль за реализацией прав медицинских работников;
- посредничество в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.
Дополнение
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