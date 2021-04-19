Глава дипломатии ЕС: на границах Украины и в Крыму находится 150 тыс. российских военных

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На границах с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма находится около 150 тыс. российских военных. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент УНН.

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"Мы подняли два важных вопроса, один - о ситуации в Эфиопии, второй, назовем это "российский кластер", все вопросы, связанные с Россией, но в основном, касающиеся Украины, ситуациюи на границе с Украиной, которая вызывает большое беспокойство", - сказал Боррель, отметив, что для обсуждения ситуации министры пригласили на заседание украинского коллегу Дмитрия Кулебу.

"Российское военное наращивание на украинской границе очень нас беспокоит. Более 150 000 российских военных собрались на границе и в Крыму", - добавил топ-дипломат ЕС.

Детали

Европейский Союз по итогам заседания призвал Россию "к деэскалации и рассеиванию напряжения", сказал Боррель.

По его словам, все министры выразили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Что было ранее

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.

На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией, в том числе и секторальные санкции.