Ивченко прокомментировал вечеринку нардепа Тищенко: это власть двойных стандартов и безответственности

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко прокомментировал в эфире телеканала "НАШ" скандал с вечеринкой во время локдауна нардепа Николая Тищенко в Киеве, передает УНН.

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"Я бы хотел не обсуждать Тищенко, а обсуждать власть. Эта власть двойных стандартов, которая считает, что к ней не придут, не наступит ответственности", - считает Ивченко.

Детали

Одновременно нардеп отметил, что сейчас некоторые киевские заведения общественного питания все еще работают, поэтому необходимо подходить к проблеме комплексно, а не с выборочными наказаниями.

"Или мы все закрываем и не обсуждаем стандарты. Или у нас несправедливость, и не только один ресторан работает, и мы не только ему (Николаю Тищенко - ред.) даем оценку политическую, а потом и на фракции можно делать осуждения и так далее. (...) Здесь двойные стандарты и безответственность. Потому что люди без работы, а тут столы накрыты, люди закрыты с бизнесом - и смотрят по телевидению, как открыты другие рестораны. Поэтому политики должны нести ответственность, но власть не должна быть с двойными стандартами", - подчеркнул Вадим Ивченко.

Что было раньше

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. В СМИ появилась информация о том, что нардеп устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont. Правоохранители занялись вопросом устройства народным депутатом вечеринки в гостинице на Подоле в Киеве накануне, открыто уголовное производство.