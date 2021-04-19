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ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Так, недалеко от поселка Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 8 взрывоопасных предметов.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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