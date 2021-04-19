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Москва должна перейти от провокации к кооперации - глава МИД Германии

Москва должна перейти от провокации к кооперации - глава МИД Германии

Хайко Маас

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Москва должна перейти от провокации к кооперации, а территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждалось поведение России, передает УНН.

Цитата

"Мы стоим плечом к плечу с нашими украинскими партнерами, особенно сейчас. Москва должна перейти от провокации к кооперации. Территориальная целостность Украины не подлежит какому-либо обсуждению, это очень отчетливо прозвучало в разговоре с Дмитрием Кулебой", - написал Маас в своем Twitter.

Детали

Также немецкий министр отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ немедленно должна освободить оппозиционера.

Что было раньше

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.

На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия
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