Москва должна перейти от провокации к кооперации - глава МИД Германии

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Москва должна перейти от провокации к кооперации, а территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждалось поведение России, передает УНН.

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"Мы стоим плечом к плечу с нашими украинскими партнерами, особенно сейчас. Москва должна перейти от провокации к кооперации. Территориальная целостность Украины не подлежит какому-либо обсуждению, это очень отчетливо прозвучало в разговоре с Дмитрием Кулебой", - написал Маас в своем Twitter.

Детали

Также немецкий министр отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ немедленно должна освободить оппозиционера.

Что было раньше

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.



На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией.