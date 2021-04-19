Отстраненный заместитель министра МИД Божок заявил, что ему подготовили новое подозрение

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Отстраненный от исполнения полномочий заместителя министра иностранных дел Егор Божок заявил, что не успел подать заявление о возвращении к работе, как ему подготовили новое подозрение. Его отстранили в прошлом году из-за расследования дела относительно пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

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"Прошу внести на ближайшее заседание Кабинета министров Украины проект распоряжения о возвращении меня к исполнению обязанностей в должности", - написал в заявлении Божок.

Детали

По его словам, он больше не является фигурантом ни в одном уголовном деле.

Так, в его заявлении говорится, что в июле 2020года Генпрокурор сообщила о завершении расследования по уголовному делу и открыла для ознакомления его материалы.

В ходе ознакомления с материалами Печерский районный суд Киева отменил как незаконное и необоснованное вручение ему подозрения.

Отметим, что соответствующее письмо он направил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Кроме того, Божок заявил, что в МИД Украины пришли представители Офиса Генерального прокурора Украины якобы вручать ему новое подозрение.

"Не успел подать заявление о возвращении к работе, как в МИД Украины пришли представители Офиса Генерального прокурора Украины якобы вручать мне новое подозрение. К сожалению, в тот момент не был на месте. Сейчас поеду выяснять, что произошло", - написал Божок в Twitter.

Что было раньше

В июне прошлого года Кабинет министров Украины отстранил Егора Божко от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

19 июня Егор Божок написал заявление об отстранении его от должности заместителя министра иностранных дел Украины.

Напомним, замминистру МИД сообщили о подозрении в деле пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось, в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.



