Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время инспекции подразделений ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.

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"Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально. Скоростные RIB-лодки, современное водолазное оборудование и квадрокоптер, которые помогают в спасательных работах на море, в частности таких сложных как подводное разминирование. Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной, - сказал Арсен Аваков.

Детали

В свою очередь, Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, подразделения Службы стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.

"Мы получили три новых катера и новую технически радиационную лабораторию. За прошлый год также получили 18 единиц спасательной техники. С начала войны, подразделения ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от вражеских обстрелов. На сегодня удалось восстановить более две тысячи домов. Только в этом году восстановили 80 частных усадеб", - сказал он.

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Также глава ГСЧС напомнил, что работы по разминированию Донецкой области проходят ежедневно. В среднем за день удается изъять и обезвредить 70-80 опасных предметов.

Напомним

На выполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, 19 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД.