КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет развивать торговлю в треугольнике Западная Европа - Украина - Азия. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на The Boao Forum for Asia, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.



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"Дмитрий Кулеба отметил, что в 2020 году экономические потрясения пандемии COVID-19 нанесли международной торговли значительный удар. Однако именно она будет играть сейчас ключевую роль в восстановлении экономического роста и преодолении последствий пандемии", - говорится в сообщении.

Детали

Министр заявил, что Украина открыта к сотрудничеству и инвестициям. По его словам, Украина сейчас активно совершенствует инфраструктуру, чтобы повысить конкурентоспособность мультимодальных контейнерных перевозок по маршруту Азия - Западная Европа - Азия через Украину: "Наше государство остается стратегически важным логистическим хабом между ЕС и Азией".

Также Кулеба обратил внимание азиатских инвесторов на преимущества Большой приватизации в Украине и национального проектау Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", которые открывают большие возможности для инвестиций.

Министр напомнил, что Украина известна своим мощным агропромышленным сектором, и является третьим в мире экспортером зерновых. По его словам, наше государство способно удвоить производственные мощности в этой сфере при условии увеличения инвестиций. Он обратил особое внимание участников форума на украинский ІТ-экспорт, который сейчас экспоненциально растет, о чем уже хорошо известно многим азиатским компаниям.

"Наконец, министр подчеркнул, что Украина приветствует усилия азиатских стран по либерализации торговли, поскольку избыточный протекционизм только сдерживает восстановление мировой экономики. Зато, всестороннее восстановление требует устранения барьеров. Он выразил надежду на дальнейшее активное развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества между странами Азии и Украины", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2021 года составил 256,5 млн долл., при этом сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое.