Верещук поражена беспилотниками украинского производства и бюрократией Минобороны

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Рады Ирина Верещук поделилась впечатлениями после встречи с руководителем украинского производителя беспилотников, сообщает УНН.

Цитата

“Приятно поражена тем, что наши же могут разрабатывать и производить боевые беспилотники. Неприятно поражена тем, с какими трудностями им приходится сталкиваться в Минобороны, и если это не коррупция, то это какой-то извращенный бюрократизм.

Вместо того, чтобы всячески поощрять и поддерживать таких отечественных hi-tech оружейников, чиновники из Минобороны занимаются бюрократическими издевательствами. Это выглядит особенно странно в условиях геополитического обострения вокруг Украины”, — написала она в Facebook.

Детали

У Верещук нет никаких сомнений в том, что будущее за “умным оружием” и беспилотники такими являются.

“Отечественные производители умного оружия должны иметь ”зеленый свет“ в коридорах Минобороны и других властных коридорах.

Поэтому, призываю руководство Минобороны обратить внимание на отечественных производителей боевых беспилотников, снять бюрократические преграды, ускорить/упростить процедурные вопросы. Ведь точно знаю, что когда хотите и очень надо, вы все можете и все делаете быстро. Наши украинские производители беспилотников — это именно такой вопрос. Дайте им работать. Помогите им”, - призвала Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук сообщила, что комитет разрабатывает государственный оборонный заказ на 2021 год.