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В Пентагоне вновь призвали РФ прекратить свои провокации на границе с Украиной

В Пентагоне вновь призвали РФ прекратить свои провокации на границе с Украиной

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На границе с Украиной наблюдается наибольшее наращивание российских сил с 2014 года. С таким заявлением выступил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов, передает УНН.

Детали

Кирби попросили прокомментировать ситуацию на границе Украины и РФ. “Это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года, которое привело тогда к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. И, опять же, я не готов квалифицировать, насколько оно больше. Это, безусловно, больше, чем в 2014 году”, — сказал официальный представитель Минобороны США.

Он отметил, что россияне заявляли об учениях, однако не совсем понятно, в чем именно заключается цель. Также он напомнил: “Мы по-прежнему серьезно обеспокоены этим наращиванием потенциала, и мы призываем Россию быть более прозрачными в своих намерениях”.

Также Кирби призвал Россию соблюдать требования Минских соглашений и совершать действия, которые уменьшают, а не нагнетают напряженность на границе и в оккупированном Крыму.

Его также попросили прокомментировать сообщения о том, что на границе с Украиной находится 150 000 российских военных. Он отказался называть цифру. “Я не буду вдаваться в конкретную численность или формирования войск с точки зрения наращивания российских войск. Мы продолжаем наблюдать это наращивание... И мы призываем Россию, очевидно, более четко разъяснить свои намерения. Мы не считаем, что это наращивание способствует безопасности и стабильности вдоль границы с Украиной, и тем более в оккупированном Крыму. Итак, мы вновь призываем россиян прекратить свои провокации и внести свой вклад в укрепление безопасности и стабильности там. И они могут начать с более прозрачной информации о своих намерениях и того, что они делают”, — отметил Кирби.

Напомним

Ранее США передумали отправлять военные корабли в Черное море, чтобы предотвратить рост напряжения между Россией и Украиной.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Пентагон
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