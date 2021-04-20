Верещук: нам надо развивать безопасностную и инвестиционную привлекательность

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, чего не хватает Украине для привлечения иностранных инвестиций. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Она уверена, что Украине нужно развивать свою инвестиционную привлекательность.

"И когда у нас нет судебной системы, которая бы защищала инвестора, ни одна копейка сюда не придет. Инвестор будет на это смотреть.

Что мы можем здесь предложить? Вот сейчас есть огромная попытка создать Дия City (специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе). Если это действительно сделают - в Украине можно будет делать огромные деньги", - уточнила Верещук.

Кроме того, Украина должна развивать свою политику безопасности, продолжила нардеп.

"Что мы можем предложить, например, НАТО? На самом деле - очень много. Те же гибридные - оборонительные практики, что мы внедряем уже много лет, и НАТО ждет от нас тех практик. Я - член оборонного комитета ВР, и, поверьте, я знаю, о чем говорю", - добавила Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина активизировала диалог относительно членства в НАТО.