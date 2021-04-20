Кулеба обсудил с Ватиканом российскую эскалацию на Востоке

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 апреля провел телефонный разговор с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Собеседники обсудили российскую эскалацию на границе с Украиной и временно оккупированных территориях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

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“Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о массированном наращивании Россией военного присутствия вдоль украинской границы, обострении ситуации с безопасности на временно оккупированных территориях Украины и повышение интенсивности российской дезинформации”, — отметили в МИД.

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По информации пресс-службы, министр выразил благодарность за солидарность Святого Престола и лично Его Святейшества Папы Франциска с Украиной и поддержку во время, когда наше государство противостоит вооруженной агрессии России.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность нашего государства политико-дипломатическому пути урегулирования.

Собеседники уделили особое внимание двустороннему сотрудничеству и обсудили дальнейшее развитие политического диалога Украины и Святого Престола.

Что было раньше

На выходных Папа Римский Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на востоке Украины. Глава Католической Церкви произнес вместе с паломниками в Ватикане молитву жителей этих территорий, призвав способствовать миру и предотвратить эскалацию насилия.