В МИД РФ заявили, что высылка российского дипломата из Украины "не симметричное действие" и пообещали ответить

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Россия выразила Украине решительный протест в связи с высылкой старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Черникова. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ, передает УНН.

Детали

“МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций”, — указано в документе.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, высылка российского дипломата из Украины якобы не является симметричной мерой на высылку украинского консула из России, поэтому Москва оставляет за собой право на ответные шаги.

“Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве”, — говорится в заявлении.

Контекст

Ранее Украина направила ноту российскому дипломату с указанием в течении 72 часов покинуть страну. Отметим, речь идет об одном из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. После чего дипломат прибыл в украинскую дипмиссию.

В тот же день Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула — это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

В ответ Украина заявила, что высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.