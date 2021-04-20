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"Слуга народа" Шевченко приехал в Минск и встретился с Лукашенко

"Слуга народа" Шевченко приехал в Минск и встретился с Лукашенко

скриншот с видео

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко во вторник, 20 апреля, в Минске встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко, передает УНН.

Цитата:

"Евгений Шевченко, депутат Верховной Рады Украины, в эти минуты общается с президентом в его кабинете", - пишет Telegram-канал, добавив и видео со встречи.

Детали

Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске.

Также приводятся в слова Лукашенко украинскому депутату: "... очень важна эта наша встреча как такой хороший сигнал. Я надеюсь, что это будет хорошим сигналом...".

Дополнение

Это не первый визит "слуги народа" Шевченко в Минск после президентских выборов 2020 года, победу на которых ЦИК страны признала за Лукашенко. 11 февраля 2021 года он обнародовал фото из Минска - с Всебелорусского народного собрания, которые проводил Александр Лукашенко. В Слуге народа тогда называли это частным визитом. Также он приветствовал Александра Лукашенко с "победой" на президентских выборах.

В Беларуси в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала Александром Лукашенко, начались протесты. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.

Источник: УНН
Теги: Лукашенко, Слуга народа
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