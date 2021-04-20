Это может стать причиной смерти какого-то человека: Степанов отреагировал на вечеринку Тищенко

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о недопустимости пренебрежения карантинных правил, действующих в Украине. Таким образом во время брифинга он прокомментировал вечеринку народного депутата Николая Тищенко во время локдауна, передает УНН.

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"Несмотря на то, что мы прошли этот пик заболеваемости и ситуация стабилизировалась и пошла на спад, это ни в коем случае не означает, что мы можем расслабиться и начать пренебрегать теми правилами и теми рекомендациями, которые у нас на сегодняшний день существуют", - сказал министр.

Детали

По его мнению, все, несмотря на свой социальный статус, должны соблюдать карантинные правила.

Степанов подчеркнул, что недопустимо, когда ради празднования Дня рождения люди пренебрегают этими правилами, когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения.

"Для людей, которые задумываются, или которые это делают, я хочу напомнить, что такими действиями вы просто подвергаете опасности людей, празднующих вместе с вами. Подумайте о том, что люди могут просто заболеть, потом оказаться в реанимации. И это может стать причиной смерти какого-то человека... Ковид не выбирает по социальному статусу, или ты политик, либо ты водитель, например... Он одинаково поражает каждый организм", - отметил Степанов.

Что было раньше

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. В СМИ появилась информация о том, что нардеп устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.



