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Нардеп Шевченко заявил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом

Нардеп Шевченко заявил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом

Александр Лукашенко

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуга народа" Евгений Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом. Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Пул первого", передает УНН.

Цитата:

"Меня многие могут обвинить, будто я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы любят белорусский народ. Я просто высказываю мнение этих людей, не говорю, что это большинство или меньшинство, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом", - заявил Шевченко в ходе беседы с белорусским лидером.

Дополнение

По данным Киевского международного института социологии, в 2020-21 годах Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным лидером среди украинских граждан. Среди списка лидеров, ему доверяют больше всего респондентов - 36%. Но при этом не доверяют - 53,6%, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Контекст

Во вторник, 20 апреля, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в Минске встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Что было раньше

17 апреля Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и сыновей покушения, в котором замешаны, по его словам, в том числе иностранные спецслужбы.

Вашингтон и Варшава заявили, что не причастны к заговору против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, Лукашенко, нардепы, Слуга народа

В тексте упоминаются

Лукашенко Александр
Лукашенко Александр
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