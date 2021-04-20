Кулеба предупредил международное сообщество относительно завтрашнего послания Путина к Федеральному собранию

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин во время завтрашнего послания к Федеральному собранию может сделать там некоторые заявления по Украине, но мир не должен забывать, кто на самом деле кому угрожает. Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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"Завтра, 21 апреля, Владимир Путин сделает ежегодное обращение к Федеральному собранию. Мы ожидаем, что он может сделать там некоторые заявления относительно Украины. Я хочу предупредить мир, что мы можем еще раз услышать некоторые ложные рассказы. Он может попытаться представить Россию как осажденную крепость, окруженную НАТО и врагами", - сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, Украина - это страна, которая имеет одну из самых длинных границ с Россией.

"У нас нет войск НАТО в Украине, но на нашей границе есть более 100 тыс. российских войск. Это четкий ответ на то, кто кому угрожает", - заявил дипломат на брифинге, на котором присутствовали более 100 международных журналистов.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.

На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией. В частности, он предусматривает введение секторальных санкций ЕС.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель после заседания министров иностранных дел отметил, что на сегодня не ожидается никаких новых санкций Евросоюза в отношении России.