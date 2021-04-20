Вечеринка во время локдауна: каждые пять минут салюта Тищенко стоили около тысячи долларов

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Каждые пять минут салюта на праздновании дня рождения жены нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко во время карантина в Киеве стоили около тысячи долларов, передает УНН.

Детали

Так, журналист УНН выяснил, что стоимость большого, красивого пятиминутного салюта в Киеве обойдется в 1000 долларов.

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"На 5 минут на 1000 долларов можно сделать красивый салют. Ну или больше", - сказали в магазине.

Добавим, что в Киеве запретили применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины.

Контекст

В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont с салютом и без масок.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители.



Заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель одноименной партии Александр Корниенко заявлял, что фракция будет требовать объяснений от Николая Тищенко.

Так, 22 апреля "Слуга народа" соберется на заседание фракции, в частности из-за вечеринки Тищенко.

Кроме того, Корниенко заявил, что лишать мандата нардепа Николая Тищенко за вечеринку во время карантина - видимо, не сильно правильно. Это перевыборы и расходование средств.

Дополнение

В апреле прошлого года столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.