Верещук: Шевченко могут исключить из фракции "Слуга народа" за встречу с Лукашенко

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала встречу своего однопартийца Евгения Шевченко с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает УНН.

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Отметим, что встреча состоялась сегодня, 20 апреля, в Минске. Там Шевченко заявил Лукашенко, что более трети украинцев хотят видеть его своим президентом.

Заявление Шевченко является его личным мнением, комментирует Верещук.

"Шевченко не представляет позицию фракции. Его заявление точно не является позицией ни Президента, ни МИД. Это только его позиция", - сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.

Верещук добавила, что в четверг будет заседание фракции "Слуга народа", на котором Шевченко могут исключить из фракции.

"Такой вопрос будет ставиться на голосование. Результаты увидим по итогам голосования. Однако напомню, у господина Шевченко еще в феврале было посещение Беларуси как политика правящей фракции. И тогда последствия для него не наступили и я так понимаю, что он это понял и решил поехать и продемонстрировать свою позицию миру", - комментирует нардеп.

Дополнение

В МИД заявили, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.



