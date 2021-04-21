Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабинет министров Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, и соответственно карантина, впервые введенного в марте прошлого года на фоне объявления пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 21 апреля, передает корреспондент УНН.

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"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, и соответственно карантина. Этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии, но в то же время это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осторожными", - сказал Шмыгаль.

Детали

По словам Премьера, коронавирус унес тысячи жизней наших граждан, и только соблюдение карантинных правил и вакцинация смогут его остановить.

Что было ранее

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений было продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.