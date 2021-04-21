Путину "оперативно сообщили" о предложении Зеленского встретиться на Донбассе - Песков

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин получил текст выступления украинского лидера Владимира Зеленского с предложением о встрече на Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда", передает УНН.

Детали

Текст выступления Зеленского, опубликованного вечером во вторник, был "оперативно доложен" Путину, подчеркнул Песков.

"Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться", - добавил пресс-секретарь.

Представитель Кремля также отметил, что Путин традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления.

Цитата

"Если у него время найдется с этим (выступлением Зеленского - ред.) ознакомиться, то он, конечно же, ознакомится. Но так или иначе ему это будет сообщено", - подчеркнул Песков.

До этого "в последние дни никаких запросов (от украинского президента) на общение не было", отметил Песков.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам относительно эскалации российского конфликта предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где продолжается война".

Что еще известно

В формате видеоконференции состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки": Украины, Германии, Франции и России, где все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.