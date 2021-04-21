ООС: зафиксировано шесть обстрелов от боевиков

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщают в штабе.

Детали

"Неподалеку населенных пунктов Пески и Пивденное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а возле Каменки со станковых противотанковых гранатометов.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди украинских защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасные предмета.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

20 апреля было зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.